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Что происходит в голове алкоголика, когда «приходит белочка»?

Что происходит в голове алкоголика, когда «приходит белочка»?

Нарколог описал, какие галлюцинации видят алкоголики. Некоторые «запойные» видения длятся до двух-трех недель и даже становятся хроническими, сами же галлюцинации порой хуже самого жуткого кошмарного сна.

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Комментарии
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lenivka
Мой муж схватив белочку чуть не задушил знакомого,приняв его за незнакомца,который оскорблял его и смеялся над ним.Повезло,что рядом оказались люди,оттащившие мужа.Причем он через несколько дней ничего этого не помнил.
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