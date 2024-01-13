Что происходит в голове алкоголика, когда «приходит белочка»?

Нарколог описал, какие галлюцинации видят алкоголики. Некоторые «запойные» видения длятся до двух-трех недель и даже становятся хроническими, сами же галлюцинации порой хуже самого жуткого кошмарного сна.
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