Учёные рассказали, как Ростовская область адаптировалась к санкциям Запада

Лучше всего в новых условиях адаптируется агропромышленный комплекс.Учёные Южного научного центра РАН в Ростове оценили уровень устойчивости и адаптации экономики и социальной сферы в южных городах России в условиях внешних ограничений и санкций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии