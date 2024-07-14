В старинном селе Нёнокса представили «Песни Поморья»

Кинопоказ документального фильма, в создании которого принимали участие наши коллеги с телеканала «Регион 29» состоялся в Музее истории селаКинопоказ документального фильма, в создании которого принимали участие наши коллеги с телеканала «Регион 29» состоялся в Музее истории селаВ канун Дня Петра и Павла и в преддверии Дня села участники творческой встречи увидели фильм «Песни Поморья».