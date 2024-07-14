Reposted (Форум «Сообщество» / 18-19 июля, Калуга): Примите участие в Форуме «Сообщество» в городе Калуге! Мероприятие Общественной палаты РФ пройдет 18-19 июля на площадке КГУ имени К.
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Reposted (Форум «Сообщество» / 18-19 июля, Калуга): Примите участие в Форуме «Сообщество» в городе Калуге! Мероприятие Общественной палаты РФ пройдет 18-19 июля на площадке КГУ имени К.