OpenAI исправляет «ошибку», которая позволяла несовершеннолетним вести эротические разговоры

Ошибка в чатботе ChatGPT от OpenAI позволяла чатботу генерировать графическую эротику для аккаунтов, где пользователь зарегистрировался как несовершеннолетний, не достигший 18-летнего возраста, показало тестирование TechCrunch и подтвердила OpenAI.
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