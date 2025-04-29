OpenAI исправляет «ошибку», которая позволяла несовершеннолетним вести эротические разговоры

Ошибка в чатботе ChatGPT от OpenAI позволяла чатботу генерировать графическую эротику для аккаунтов, где пользователь зарегистрировался как несовершеннолетний, не достигший 18-летнего возраста, показало тестирование TechCrunch и подтвердила OpenAI.