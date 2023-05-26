Военкор: Противник делает ровно столько, сколько мы ему позволяем

Военкор Александр Сладков напомнил, что в ходе спецоперации на Украине противник способен совершать исключительно такие действия, которые позволяет ему делать российская армия.
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