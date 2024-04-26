Убивших семерых человек под Херсоном бойцов ВС России передали военной полиции

Преступление произошло в селах Подо-Калиновка и Абрикосовка в Херсонской области.Военнослужащих Вооруженных сил России Александра Осипова и Александра Кайгородцева, задержанных ранее по делу об убийстве в Херсонской области, передали военной полиции.