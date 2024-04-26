Убивших семерых человек под Херсоном бойцов ВС России передали военной полиции

Преступление произошло в селах Подо-Калиновка и Абрикосовка в Херсонской области.Военнослужащих Вооруженных сил России Александра Осипова и Александра Кайгородцева, задержанных ранее по делу об убийстве в Херсонской области, передали военной полиции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии