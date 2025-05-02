Apple рассказала о вынужденном изменении географии поставок из-за трамповских пошлинApple оказалась одной из наиболее уязвимых компаний в условиях введения «взаимных» пошлин, инициированных президентом США Дональдом Трампом.
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