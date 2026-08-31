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Крымская газета

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Гастроэнтеролог объяснила, как отличить реальный голод от обмана мозга

Гастроэнтеролог объяснила, как отличить реальный голод от обмана мозга

Запах горячей еды воздействует на мозговые центры, усиливая выработку грелина — гормона голода. Об этомРИАМО сообщила гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

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