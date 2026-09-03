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Иркутск Сегодня

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Безопасно и ярко: как в Иркутском художественном музее «подсветили» историю

В Иркутском областном художественном музее им. В. П. Сукачёва завершено техническое переоснащение систем освещения в 11 залах второго этажа Главного здания.

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