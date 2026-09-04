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В Казани представили арктический вертолет Ми-38ПС

В Казани представили арктический вертолет Ми-38ПС

Вертолет Ми-38ПС может пролететь более 1,5 тыс км без дозаправки и перевозить до 5 тонн груза или 40 человек.

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