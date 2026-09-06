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Царьград

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Купибилет выявил возраст, наиболее подходящий для путешествий

Купибилет выявил возраст, наиболее подходящий для путешествий

Сервис "Купибилет" сообщил, что опрошенные русские считают лучший возраст для путешествий 24-29 лет. Период 30-35 лет занимает второе место.

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