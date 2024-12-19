«Абхазы, свет халявный!» - как Россия бессмысленно тратила миллиарды на ударившуюся в майнинг «дружественную страну»

АС

Анатолий Страшко

У меня впечатление, что этот анклав Абхазия был нами забыт на время. А они совсем охамели. Негры, вы забыли , что такое бамбуковая палка. Ну ка в Грузию паршивцы. А мы с грузинами поговорим.