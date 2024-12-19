Китай построит крупнейший в мире аэропорт на искусственном острове

Проект аэропорт Цзиньчжоувань в городе Далянь / © SCMP Аэропорт Цзиньчжоувань будет обслуживать город Далянь, который благодаря своему расположению стал центром торговли с соседней Японией и Южной Кореей.
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