В центре Екатеринбурга бесплатно выступит легендарная группа

В Екатеринбурге 4 августа пройдет концерт, на котором выступят группа «Банд’Эрос», известная хитами «Манхэттен», «Бум Синьорита» и другими, и Filatov & Karas (популярные треки — «Пошла жара», Amore Море, Goodbye).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии