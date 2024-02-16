СКР возбудил уголовное дело о теракте после ракетного обстрела Белгорода

По факту ракетного обстрела Белгорода и Белгородской области в минувший четверг, в результате которого семь человек погибли и 19 пострадали, возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт).
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