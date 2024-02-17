Надеждин подал иск в ВС из‑за отказа в регистрации кандидатом в президенты

РИАМО - 17 фев. Российский политик Борис Надеждин подал в Верховный суд иск, который касается оспаривания решения Центризбиркома отказать ему в регистрации кандидатом в президенты, сообщается на его сайте.
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