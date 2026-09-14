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Bob Mackie, fashion designer who dressed Cher, dies at 87

Bob Mackie, a costume and fashion designer who created looks for Cher, Dolly Parton, Tina Turner and other stars, died Monday at age 87.

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