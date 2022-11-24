Генпрокуратура получила запрос из Госдумы о проверке эффективности работы ОСАГО

Депутаты Государственной думы из партии «Справедливая Россия — За правду» обратились с запросом в Генпрокуратуру РФ о проверке эффективности работы системы обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), сообщили «Известия».
Депутаты Государственной думы из партии «Справедливая Россия — За правду» обратились с запросом в Генпрокуратуру РФ о проверке эффективности работы системы обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), сообщили «Известия».
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