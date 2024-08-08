Минобороны сообщило об ударе Су-34 по пункту временной дислокации украинской армии

Были использованы авиационные бомбы ФАБ-500 Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ударили по пункту временной дислокации украинской армии в зоне ответственности группировки войск «Запад», сообщили в Министерстве обороны России.
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