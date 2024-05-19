Уральский хореографический колледж отметит десятилетие концертами. На сцене театра «Урал Опера Балет» состоятся два выступления.
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Уральский хореографический колледж отметит десятилетие концертами. На сцене театра «Урал Опера Балет» состоятся два выступления.
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