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«Умные игрушки» создают угрозу безопасности детей

«Умные игрушки» создают угрозу безопасности детей

Американский фонд образования рекомендует родителям не дарить детям «умные игрушки».На основании проведенного исследования, американский фонд образования рекомендует родителям не дарить детям «умные игрушки», как создающие угрозу их безопасности, сообщает DailyMail.

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