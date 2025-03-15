Не только когда низкий гемоглобин: 10 веских причин записаться к гематологу

Гематология — это важный раздел медицины, который изучает систему кроветворения и образования клеток крови, ее свертывания и, соответственно, те патологические изменения и состояния, которые могут происходить с ними.
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