Аэропорт Казани возобновил прием и отправку самолетов

Работа аэропорт Казани возобновилась в штатном режиме, ограничения на прием и отправку рейсов сняты, сообщил представитель Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко 31 декабря в Telegram-канале.
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