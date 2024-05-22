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Огород, сад, балкон

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  • Yudzhina
    В огороде иногда точечно вылезает, колючая очень, поэтому выкапываю. Наружно хорошо помогает при всяких кожных болячках.Не избавляйтесь о...
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Защищаем розу и другие растения от вредителей

Защищаем розу и другие растения от вредителей

Вредители портят внешний вид сада и доставляют немало проблем садоводам. Чтобы справиться с ними, необходимо действовать быстро и уверенно! Предлагаем вам метод без химии, который, тем не менее, отлично работает.

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