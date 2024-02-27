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Во Франции назвали заявления Макрона об Украине объявлением войны России

Во Франции назвали заявления Макрона об Украине объявлением войны России

Лидеры стран Запада желают эскалацию конфликта на Украине, а слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке военных стран Европейского союза (ЕС) на Украину являются объявлением войны России.

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