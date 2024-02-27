Лидеры стран Запада желают эскалацию конфликта на Украине, а слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке военных стран Европейского союза (ЕС) на Украину являются объявлением войны России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии