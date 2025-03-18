18 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

ОглавлениеКакой сегодня праздник в РоссииПрофессиональный праздникЦерковный праздникНародный праздникКакой сегодня праздник в миреПамятные даты в историиКто из известных людей родился 18 мартаИмениныМОСКВА, 18 мар - РИА Новости.