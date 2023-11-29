Запреты и добрые дела праздника святого Григория и Григория Зимоуказателя, 30 ноября Алёна Юрьева30 ноября в календаре православной церкви занимает особое место, так как это день памяти святого Григория Чудотворца, которого называют в народе Григорием Зимоуказателем.