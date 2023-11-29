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  • svetlana
    Отличная статья! ТАРО-загадка.Русская Школа Тар...

Запреты и добрые дела праздника святого Григория и Григория Зимоуказателя, 30 ноября

Запреты и добрые дела праздника святого Григория и Григория Зимоуказателя, 30 ноября

Запреты и добрые дела праздника святого Григория и Григория Зимоуказателя, 30 ноября Алёна Юрьева30 ноября в календаре православной церкви занимает особое место, так как это день памяти святого Григория Чудотворца, которого называют в народе Григорием Зимоуказателем.

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