#Сводка на утро 19 марта 2025 года ▪ Ночью ВСУ ударили БПЛА по пункту перевалки нефти «Кавказкая» в Краснодарском крае (предназначен для транспортировки российской нефти на экспорт).
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#Сводка на утро 19 марта 2025 года ▪ Ночью ВСУ ударили БПЛА по пункту перевалки нефти «Кавказкая» в Краснодарском крае (предназначен для транспортировки российской нефти на экспорт).
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