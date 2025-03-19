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#Сводка на утро 19 марта 2025 года ▪ Ночью ВСУ ударили БПЛА по пункту перевалки нефти «Кавказкая» в Краснодарском крае (предназначен для транспортировки российской нефти на экспорт).

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