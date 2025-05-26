Спикер ЗС вручил сертификаты на реализацию народных проектов жителям Черемхово

Председатель Законодательного собрания Иркутской области Александр Ведерников и глава комитета ЗС по строительству и дорожному хозяйству Виктор Побойкин вручили сертификаты на реализацию народных проектов представителям Черемховского района.
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