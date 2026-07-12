А вы знаете, где находится самый короткий проспект в России?

На звание самого короткого проспекта России претендует Елагинский проспект Санкт-Петербурга. Градостроители готовили ему судьбу солидной магистрали, но по ходу дела передумали – от начальных замыслов остался тупиковый проезд длиной всего 60 метров.
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