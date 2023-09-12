Астролог Тамара Глоба заявила о предсказании смерти Аллы Пугачевой

Страшный прогноз в отношении примадонны практически сбылся, однако певице удалось выжить.На фестивале кино и театра «Амурская осень» в Благовещенске астролог Тамара Глоба вспомнила о предсказании смерти Аллы Пугачевой, которое практически сбылось.
Страшный прогноз в отношении примадонны практически сбылся, однако певице удалось выжить.На фестивале кино и театра «Амурская осень» в Благовещенске астролог Тамара Глоба вспомнила о предсказании смерти Аллы Пугачевой, которое практически сбылось.
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