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Астролог Тамара Глоба заявила о предсказании смерти Аллы Пугачевой

Астролог Тамара Глоба заявила о предсказании смерти Аллы Пугачевой

Страшный прогноз в отношении примадонны практически сбылся, однако певице удалось выжить.На фестивале кино и театра «Амурская осень» в Благовещенске астролог Тамара Глоба вспомнила о предсказании смерти Аллы Пугачевой, которое практически сбылось.

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