У украинского военного диагностировали «беременность»

Представителю штурмового батальона «Айдар» (запрещенная в России, признанная террористической организация) Станиславу Дегтяру во время медкомиссии поставили два диагноза: «беременность» и жалоба на ампутированную ногу.
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