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Парламентская газета

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Президент Панамы может обратиться в Совбез ООН из-за угроз Трампа

Президент Панамы может обратиться в Совбез ООН из-за угроз Трампа

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино рассматривает возможность обращения в Совет Безопасности ООН в случае, если Дональд Трамп продолжит оказывать давление на его страну в вопросе Панамского канала, пишет газета Politico со ссылкой на бывшего президента Панамы Эрнесто Переса Бальядареса.

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