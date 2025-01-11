Президент Панамы может обратиться в Совбез ООН из-за угроз Трампа

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино рассматривает возможность обращения в Совет Безопасности ООН в случае, если Дональд Трамп продолжит оказывать давление на его страну в вопросе Панамского канала, пишет газета Politico со ссылкой на бывшего президента Панамы Эрнесто Переса Бальядареса.
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