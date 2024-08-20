Почему ни одна страна не использует фиолетовый в цветах своего флага

Если начать пересматривать государственные флаги разных стран, то можно заметить одну интересную особенность: среди них едва ли найдется такой, на котором содержались бы фиолетовые полосы, квадраты или поля.
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