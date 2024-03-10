Севастопольские студенты пройдут практику в ведущих банках России

Банк ПСБ подписал соглашение о сотрудничестве с Севастопольским госуниверситетом, в рамках которого студенты третьего курса и старше могут пройти оплачиваемую стажировку с последующим трудоустройством в банке.
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