4 ноября в Иванове будет временно прекращено движение транспортных средств в центре города

В соответствии постановлением Администрации города Иванова в связи с проведением массового мероприятия - Крестного хода – 4 ноября 2024 года с 11:00 до 14:30 будет временно прекращено движение транспортных средств на следующих улицах: - по Шереметевскому проспекту (на участке от улицы 8 Марта до улицы 10 Августа); - по проспекту Ленина (на участке от улицы 10 Августа до улицы Почтовая); - по улице Красной Армии (на участке от проспекта Ленина до улицы Багаева); - по улице Варенцовой (на участке от улицы Красной Армии до улицы Палехской); - по улице Багаева (на участке от улицы Большой Воробьевской до улицы Богдана Хмельницкого), - по улице Палехской (на участке от улицы Варенцовой до улицы Станко).