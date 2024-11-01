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4 ноября в Иванове будет временно прекращено движение транспортных средств в центре города

4 ноября в Иванове будет временно прекращено движение транспортных средств в центре города

В соответствии постановлением Администрации города Иванова в связи с проведением массового мероприятия - Крестного хода – 4 ноября 2024 года с 11:00 до 14:30 будет временно прекращено движение транспортных средств на следующих улицах: -  по Шереметевскому проспекту (на участке от улицы 8 Марта до улицы 10 Августа); - по проспекту Ленина (на участке от улицы 10 Августа до улицы Почтовая); - по улице Красной Армии (на участке от проспекта Ленина до улицы Багаева); - по улице Варенцовой (на участке от улицы Красной Армии до улицы Палехской); - по улице Багаева (на участке от улицы Большой Воробьевской до улицы Богдана Хмельницкого), - по улице Палехской (на участке от улицы Варенцовой до улицы Станко).

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