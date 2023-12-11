Макс Ферстаппен: Через 10 лет меня не будет в Формуле 1

Макс Ферстаппен: Через 10 лет меня не будет в Формуле 1Getty Images / Red Bull Content PoolТрехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен ответил на вопрос, какой будет Формула 1 через 10 лет, и подчеркнул, что к тому времени он уже точно завершит карьеру.