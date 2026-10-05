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Царьград

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Цифровой доносчик: ИИ-бот сдал американку полиции за угрозы стрельбы

Цифровой доносчик: ИИ-бот сдал американку полиции за угрозы стрельбы

Жительница Флориды использовала чат-бота как личный дневник, не подозревая, что алгоритмы следят за каждым словом.

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