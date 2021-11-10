ВПН: ПЕРЕПИСЬ - ЭЛЕКТРОННАЯ, ПОЛЬЗА - РЕАЛЬНАЯ

Электронный формат Всероссийской переписи населения - 2020 открывает новые возможности для крымчан. Прежде всего, переписаться можно в любой удобный момент, а еще для этого нет необходимости принимать в своем доме государственного переписчика.
Электронный формат Всероссийской переписи населения - 2020 открывает новые возможности для крымчан. Прежде всего, переписаться можно в любой удобный момент, а еще для этого нет необходимости принимать в своем доме государственного переписчика.
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