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ВПН: ПЕРЕПИСЬ - ЭЛЕКТРОННАЯ, ПОЛЬЗА - РЕАЛЬНАЯ

ВПН: ПЕРЕПИСЬ - ЭЛЕКТРОННАЯ, ПОЛЬЗА - РЕАЛЬНАЯ

Электронный формат Всероссийской переписи населения - 2020 открывает новые возможности для крымчан. Прежде всего, переписаться можно в любой удобный момент, а еще для этого нет необходимости принимать в своем доме государственного переписчика.

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