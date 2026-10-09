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Смоленская Газета

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Более 900 детей отдохнули летом в центре отдыха ПАО «Дорогобуж»

Более 900 детей отдохнули летом в центре отдыха ПАО «Дорогобуж»

В центре отдыха «Ласточка» ПАО «Дорогобуж» (входит в Группу «Акрон») за пять смен с 6 июня по 22 августа отдохнули более 900 детей из Смоленской области и других регионов страны.

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