Более 900 детей отдохнули летом в центре отдыха ПАО «Дорогобуж»

В центре отдыха «Ласточка» ПАО «Дорогобуж» (входит в Группу «Акрон») за пять смен с 6 июня по 22 августа отдохнули более 900 детей из Смоленской области и других регионов страны.
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