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Газета.ру

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Разведка Ирака заявила о задержании боевиков, действовавших в интересах Украины

Разведка Ирака заявила о задержании боевиков, действовавших в интересах Украины

Иракские спецслужбы задержали на территории страны действовавших в интересах Украины боевиков. Об этом советник премьер-министра Ирака по национальной безопасности Касем аль-Абуди заявил в эфире телеканала Dijlah TV.

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