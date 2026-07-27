Разведка Ирака заявила о задержании боевиков, действовавших в интересах Украины

Иракские спецслужбы задержали на территории страны действовавших в интересах Украины боевиков. Об этом советник премьер-министра Ирака по национальной безопасности Касем аль-Абуди заявил в эфире телеканала Dijlah TV.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии