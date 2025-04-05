Китайский астролог составила прогноз на неделю, с 7 по 13 апреля — лучший день, чтобы разбогатеть

Маргарита Богатова рассказала о благоприятном периоде. 123RF/legion-media.ruКитайский астролог Маргарита Богатова озвучила прогноз на следующую неделю, с 7 по 13 апреля, и рассказала, когда лучше всего решать финансовые вопросы и приумножать капитал.