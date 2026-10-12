Телеведущая Тутта Ларсен заявила, что не считает Собчак журналисткой

Телеведущая Тутта Ларсен в шоу «Влобушкинъ» заявила, что не считает Ксению Собчак журналисткой. По мнению Ларсен, Собчак не проводит честную работу с информацией для интервью.
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