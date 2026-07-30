Показаны кадры уничтожения трех судов с грузами для ВСУ в Черном море Минобороны РФ опубликовало видеокадры уничтожения трех судов в Черном море, которые перевозили военные грузы для ВСУ.
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Показаны кадры уничтожения трех судов с грузами для ВСУ в Черном море Минобороны РФ опубликовало видеокадры уничтожения трех судов в Черном море, которые перевозили военные грузы для ВСУ.
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