Импортозамещение банкоматов потребует не менее трех лет — АБР

Бизнес и финансы

Замена зарубежной кассовой техники и банковского оборудования, включая банкоматы, потребует значительных инвестиций, считают в Ассоциации банков России (АБР), соответствующее письмо ассоциация направила в Центробанк, 28 апреля сообщает РИА Новости.