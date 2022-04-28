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Импортозамещение банкоматов потребует не менее трех лет — АБР

Импортозамещение банкоматов потребует не менее трех лет — АБР

Замена зарубежной кассовой техники и банковского оборудования, включая банкоматы, потребует значительных инвестиций, считают в Ассоциации банков России (АБР), соответствующее письмо ассоциация направила в Центробанк, 28 апреля сообщает РИА Новости.

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