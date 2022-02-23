Червиченко резко высказался о возможном переносе матча с Польшей из Москвы

Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о намерении Польского футбольного союза попросить УЕФА о переносе матча стыкового турнира чемпионата мира — 2022 с Россией на нейтральное поле.