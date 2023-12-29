Компания Boeing призвала проверить самолеты из-за незакрепленного болта

Американская авиастроительная корпорация Boeing призвала авиакомпании по всему миру проверить приобретенные суда Boeing 737 MAX на предмет «незакрепленного болта» после обнаруженной проблемы с гайкой у одного из зарубежных клиентов компании.
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