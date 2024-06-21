Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Замглавы МО РФ Булыга проинспектировал Уссурийское Суворовское училище

Замглавы МО РФ Булыга проинспектировал Уссурийское Суворовское училище

Замминистра обороны РФ Андрей Булыга в рамках рабочей поездки в войска Восточного военного округа провел проверку учебно-материальной базы и условий проживания воспитанников Уссурийского суворовского военного училища (СВУ).

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