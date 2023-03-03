Аргументы недели

98 589 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • САША ЛЕПАЕВ
    все правильно одно и тоже только местами слова меняют. а воз где был там он и поныне. инфляция прошла какая а пенсии ...Зюганов о деле де...
  • amv07
    неприкосновенность говорите,ну, ну, а если будет детей жрать это как, неприкосновенность по работе да, но если только...Зюганов о деле де...
  • Андрей Павлов
    Ну раз военного положения пока не введено, то пусть срывают, ничего им за это не будет. Рынок, мать его.Путин подписал ук...

В Эрмитаже закончились билеты в честь 8 марта

В Эрмитаже закончились билеты в честь 8 марта

Все бесплатные входные билеты раскупили за несколько часов.На сайте музея Эрмитаж закончились бесплатные билеты, которые были выпущены в честь Международного женского дня ограниченным тиражом.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх